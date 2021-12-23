«Это хуже падения». Артур Даниелян прокомментировал «бабочку» в короткой программе на ЧР

Российский фигурист Артур Даниелян прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате России. Спортсмен, допустивший «бабочку», заработал лишь 87,74 балла, в том числе 44,59 балла за технику и 43,15 балла за компоненты.
«Допускать такие ошибки — это очень грубая ошибка, хуже падения. Лучше упасть, но не «бабочка». Это всё, без элемента.
Я приехал сюда бороться с собой, потому что в этом сезоне не показывал выдающихся прокатов и результатов. Естественно, этот ЧР исключительно для того, чтобы с этой точки отправления начать показывать свой настоящий уровень. Я сейчас не думаю о чём-то большем. Про травму я больше не говорю, потому что меня уже ничего не беспокоит. Не думал о смене спортивного гражданства», — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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