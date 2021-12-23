Этери Тутберидзе: девочкам говоришь: «Хочешь состояться? Квартира будет». Они понимают

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о сложностях работы с мальчиками.
«Слушайте, с мальчиками сложнее, вот правда. Вот Юля, Алина, следующие девочки — их можно мотивировать. Причём говоришь: «Ты хочешь состояться в жизни? Чтобы твои дети были с известной мамой. У тебя будет квартира». И они это понимают. Мальчики о будущем не думают. Их мотивировать на это невозможно, чтобы их дети лучше жили. Нету у нас мальчиков.
Я не пойму, почему наши мальчики радуются каким-то странным результатам. «Я сегодня могу быть доволен своим катанием» — говорит спортсмен, который только что упал на пятое место. А все ждали, что ты как минимум будешь на пьедестале. Ну почему? Ну ты спроси с себя побольше, ты же можешь. Может, тренер тебя должен раздраконить и спросить. Ну вы сами себя так растите, что вы слабый пол. Мужчины почему-то слабее. Вот мы так и растим наших мальчиков, что они слабее. И они в это свято верят. «Мы же слабее». Может, надо просто поменять отношение к мальчикам, если мы хотим мужчин вырастить», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».
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- 23 декабря 2021
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