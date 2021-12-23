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Этери Тутберидзе рассказала, как контролирует вес фигуристок

Этери Тутберидзе рассказала, как контролирует вес фигуристок
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как следит за весом спортсменок, занимающихся под её руководством.

«Нет, нет, не слежу я за диетой. Я даже не взвешиваю, а просто прошу, чтобы мне присылали. Желательно взвешиваться каждый день, потому что гораздо легче решить проблему, когда она на начальных этапах, чем когда это уже 2-3 килограмма и реально нужно худеть. Если сегодня, завтра набирать по 200 граммов, что это будет через 10 дней?

Если я говорю и ничего не происходит – плохо. Пытаешься объяснить: «Возьмите в карман пакет молока и идите побегайте». Дело в том, что спортсмен нагружает своё тело больше нужного, травматизм. Мышцы, связки, усталость накопится больше, потому что это целый пакет молока, килограмм – ерунда. А потом мы разговариваем: «А, усталостный перелом!» Значит, много тренировалась. Так, может, отпускала вес – худела, отпускала вес – худела? Начались недокруты, потому что вес, потому что усталость, когда худеешь. А не потому что безумные нагрузки.

С ростом очень аккуратно. Потому что кожа вытягивается, становится полой внутри. Нужно быть максимально аккуратными с нагрузками. Импульсы идут медленнее, спортсмен становится медленным. Ждать приходится, тренироваться, ждать. Если это происходит в пик соревнований, это очень плохо. Здесь не повесишь себе табличку: «Я расту». Ты вышел со всеми вместе, всё. Поэтому я считаю, что сложнее работать со спортсменами, которые растут. У взрослых сразу понятно, какой у тебя спортсмен будет через две недели, месяц. А здесь ты не знаешь. Когда это всё в процессе сезона, нужно очень аккуратно. Это травматизм, а мы в прокатах, мы в программах. И мы не можем прекратить прокатывать какие-то программы, делать прыжки.

Я ещё раз скажу. Фигурное катание настолько выросло, что технические элементы, да и каждый прыжок может стать крайним. Здесь не вопрос нагрузки или неправильной тренировки. Здесь всё вместе. Где-то усталость, отсутствие концентрации — может быть, спортсмен плохо поспал. Может, что-то его расстроило и он не сконцентрирован, идёт в прыжок. Мы по лестнице идём, можем потерять концентрацию и упасть», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

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Новости. Фигурное катание
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