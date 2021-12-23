Тутберидзе: если фигуристки правильно тренируются, то у них нет личной жизни

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на вопрос о влиянии личной жизни на карьеры воспитанниц. По мнению тренера, при должном подходе к тренировкам вопрос личной жизни не должен стоять в принципе.

«Мешает ли личная жизнь? Если они правильно тренируются, то у них нет личной жизни. Но я в это не влезаю вообще. Последняя спортсменка, кто со мной немного делилась этим, была Евгения Медведева. И то я не влезала», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

Сегодня, 23 декабря, в Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по фигурному катанию. В прошлом году чемпионами России стали Михаил Коляда, Анна Щербакова, Евгения Тарасова / Владимир Морозов (спортивные пары), Александра Степанова / Иван Букин (танцы на льду).

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