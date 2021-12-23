Алина Загитова показала, как сдаёт зачёт в машине

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выложила новое фото в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка показала, как сдаёт зачёт прямо в машине.
«Нет времени? Всегда можно сдать зачёт прямо в машине по пути на вокзал», — подписала она фото.
Фото: инстаграм алины загитовой
Также Загитова является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка участвует в ледовых шоу, является ведущей телепроекта «Ледниковый период», учится на факультете журналистики.
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