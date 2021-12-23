«Это не любовь с первого взгляда». Татьяна Навка рассказала об отношениях с Песковым

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, как складывалась их любовная история с Дмитрием Песковым, пресс-секретарём президента России.
«Я не могу рассказать, как родилась наша любовь. Я этого не знаю, очень трудно объяснить. Одно мне понятно: эта любовь родилась в нужное время. Наверное, если бы мы встретились в 17 лет, не смогли бы пронести чувства через всю жизнь. Но мы встретились именно тогда, когда у нас были уже и мудрость, и опыт, мы уже состоялись как личности. У каждого своя судьба.
Я испортить не могла, потому что моя интуиция меня не подвела. Я поверила в эту любовь и в искренность чувств. И продолжаю восхищаться Дмитрием Сергеевичем, тем, какой он честный, правильный, порядочный человек во всех смыслах этого слова. Это не любовь с первого взгляда. И сложностей тоже было немало», — цитирует Навку «7 дней».
Свадьба Навки и Пескова состоялась 1 августа 2015 года в Сочи.
- 23 декабря 2021
-
17:37
-
17:21
-
17:16
-
16:51
-
16:47
-
16:44
-
16:37
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:25
-
16:21
-
16:21
-
16:17
-
16:12
-
16:11
-
16:09
-
15:48
-
15:46
-
15:39
-
15:36
-
15:34
-
15:15
-
15:08
-
14:54
-
14:49
-
14:48
-
14:45
-
14:42
-
14:35
-
14:28
-
14:21
-
14:18
-
14:17
-
14:12