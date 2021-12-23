«Это не любовь с первого взгляда». Татьяна Навка рассказала об отношениях с Песковым

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, как складывалась их любовная история с Дмитрием Песковым, пресс-секретарём президента России.

«Я не могу рассказать, как родилась наша любовь. Я этого не знаю, очень трудно объяснить. Одно мне понятно: эта любовь родилась в нужное время. Наверное, если бы мы встретились в 17 лет, не смогли бы пронести чувства через всю жизнь. Но мы встретились именно тогда, когда у нас были уже и мудрость, и опыт, мы уже состоялись как личности. У каждого своя судьба.

Я испортить не могла, потому что моя интуиция меня не подвела. Я поверила в эту любовь и в искренность чувств. И продолжаю восхищаться Дмитрием Сергеевичем, тем, какой он честный, правильный, порядочный человек во всех смыслах этого слова. Это не любовь с первого взгляда. И сложностей тоже было немало», — цитирует Навку «7 дней».

Свадьба Навки и Пескова состоялась 1 августа 2015 года в Сочи.