Макар Игнатов оценил четверной аксель Юдзуру Ханю

Фигурист Макар Игнатов оценил выступление в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Он занял третье место с результатом 95,84 балла.

«В прокате были шероховатости. Самая сложная часть впереди, посмотрим, что будет дальше. Не удивился ли, увидев свои оценки? Шероховатости были, это моя вина, что я не сделал лучше. Если говорить об оценках, было бы некорректно это обсуждать. Моя зона ответственности — кататься, а зона ответственности судей — ставить оценки.

Короткая программа под музыку Iron Sky — там о борьбе и внутреннем протесте системе. На протяжении всей программы пытаюсь выстроить линию несоответствия внутреннего с внешним миром. Произвольная программа — была книга «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», от этого образа мы отталкивались.

Видел видео этих акселей четверных в исполнении Ханю. Впечатляет, но для меня всё равно недостаточно. Когда-нибудь бы попробовал, но не в ближайшее время», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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