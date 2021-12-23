Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Авербух оценил результаты мужской короткой программы на чемпионате России

Илья Авербух оценил результаты мужской короткой программы на чемпионате России
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал результаты короткой программы у мужчин на чемпионате России. Первую тройку составили Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Макар Игнатов. Михаил Коляда стал пятым.

«Рад за Марка Кондратюка, очень симпатизирую ему. Конечно, короткая — далеко не произвольная, поэтому, думаю, всё в его руках. Семененко — талантливый парень, по какой-то своей стабильности и характеру напоминает олимпийского чемпиона Алексея Урманова, ещё одного ученика Алексея Мишина. Он тоже был некой тёмной лошадкой для многих, но очень стабильно собирался и показывал хорошие результаты.

За третье место по-прежнему может бороться Миша Коляда, думаю, он постарается. Макар Игнатов прекрасно всегда справляется с короткой программой, а на произвольную программу ему, как правило, не хватает сил — допускает много ошибок. Пожелаю Макару выстоять. Миша Коляда будет кататься с моей программой в произвольной, надеюсь, она принесёт ему возможность попасть на Олимпийские игры», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021