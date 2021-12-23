Илья Авербух оценил результаты мужской короткой программы на чемпионате России

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал результаты короткой программы у мужчин на чемпионате России. Первую тройку составили Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Макар Игнатов. Михаил Коляда стал пятым.

«Рад за Марка Кондратюка, очень симпатизирую ему. Конечно, короткая — далеко не произвольная, поэтому, думаю, всё в его руках. Семененко — талантливый парень, по какой-то своей стабильности и характеру напоминает олимпийского чемпиона Алексея Урманова, ещё одного ученика Алексея Мишина. Он тоже был некой тёмной лошадкой для многих, но очень стабильно собирался и показывал хорошие результаты.

За третье место по-прежнему может бороться Миша Коляда, думаю, он постарается. Макар Игнатов прекрасно всегда справляется с короткой программой, а на произвольную программу ему, как правило, не хватает сил — допускает много ошибок. Пожелаю Макару выстоять. Миша Коляда будет кататься с моей программой в произвольной, надеюсь, она принесёт ему возможность попасть на Олимпийские игры», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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