Фигурное катание, чемпионат России, пары: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 23 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге спортивные пары представят короткую программу. Начало соревнований запланировано на 19:05 мск.

Трансляция будет доступна на сайте Первого канала.

Порядок выхода пар на лёд

1. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов

2. Екатерина Гейниш/Илья Миронов

3. Карина Акопова/Никита Рахманин

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

7. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев

8. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев

9. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

10. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко

11. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков

12. Евгения Тарасова/Владимир Морозов.



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