Фигурное катание, чемпионат России, пары: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 23 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге спортивные пары представят короткую программу. Начало соревнований запланировано на 19:05 мск.
Трансляция будет доступна на сайте Первого канала.
Порядок выхода пар на лёд
1. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов
2. Екатерина Гейниш/Илья Миронов
3. Карина Акопова/Никита Рахманин
4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
7. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
8. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев
9. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
10. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко
11. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков
12. Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
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