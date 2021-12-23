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Фигурное катание, чемпионат России — 2022, Санкт-Петербург, спортивные пары: где смотреть, во сколько начало

Фигурное катание, чемпионат России, пары: где смотреть, во сколько начало
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Сегодня, 23 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге спортивные пары представят короткую программу. Начало соревнований запланировано на 19:05 мск.

Трансляция будет доступна на сайте Первого канала.

Порядок выхода пар на лёд
1. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов
2. Екатерина Гейниш/Илья Миронов
3. Карина Акопова/Никита Рахманин
4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
7. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
8. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев
9. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
10. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко
11. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков
12. Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

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