«Безобразие». Татьяна Тарасова поддержала Владимира Путина за его слова о трансгендерах

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента Российской Федерации Владимира Путина. Ранее Путин предположил, что женский спорт перестанет существовать, если в женские соревнования будут допускать мужчин, которые сменили пол.

«Я солидарна с Путиным. Могут менять всё что угодно, но женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины – с мужчинами. Ты хоть девочкой можешь назваться, но если ты был мужиком, так нечего стесняться этого. Другая же совершенно сила у мужчин. Безобразие происходит», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

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