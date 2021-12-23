«Безобразие». Татьяна Тарасова поддержала Владимира Путина за его слова о трансгендерах

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента Российской Федерации Владимира Путина. Ранее Путин предположил, что женский спорт перестанет существовать, если в женские соревнования будут допускать мужчин, которые сменили пол.
«Я солидарна с Путиным. Могут менять всё что угодно, но женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины – с мужчинами. Ты хоть девочкой можешь назваться, но если ты был мужиком, так нечего стесняться этого. Другая же совершенно сила у мужчин. Безобразие происходит», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 23 декабря 2021
-
17:37
-
17:21
-
17:16
-
16:51
-
16:47
-
16:44
-
16:37
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:25
-
16:21
-
16:21
-
16:17
-
16:12
-
16:11
-
16:09
-
15:48
-
15:46
-
15:39
-
15:36
-
15:34
-
15:15
-
15:08
-
14:54
-
14:49
-
14:48
-
14:45
-
14:42
-
14:35
-
14:28
-
14:21
-
14:18
-
14:17
-
14:12