«Жаль, что у России всего три квоты на Олимпиаду». Гербольдт — о короткой программе мужчин

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась впечатлениями от короткой программы мужчин на чемпионате России. Лучший результат показал Евгений Семененко. Он набрал 98,03 балла.



«Четыре баллы для Коляды не кажутся недосягаемыми. Думаю, в произвольной доберёт. Что касается Семененко, то для него это хороший опыт — научиться быть лидером после короткой программы. Может, ему это придаст определённой уверенности, но с другой стороны — страх сохранить результат. Хороший задел на будущее.



Очень жалко, что у нас всего три квоты на Олимпиаду. Всегда столько хороших ребят, хочется, чтобы у каждого был шанс. Но, к сожалению, места только три. Нужно всегда быть чуточку лучше, чем хотелось бы быть. Соперники не дремлют, все работают и стремятся», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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