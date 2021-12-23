Партнёр дочери Тутберидзе Глеб Смолкин: не читаем, что о нас пишут в интернете. Мы блатные

Российский фигурист Глеб Смолкин, который выступает в танцах на льду с Дианой Дэвис, высказался о популярности в интернете. Смолкин — сын актёра Бориса Смолкина, Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
«Не читаем, что о нас пишут в интернете. Пишут, что мы блатные? Мы блатные, у нас известные родители, мы блатные», — передаёт слова Смолкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В настоящий момент Дэвис и Смолкин выступают в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. За свой прокат спортсмены заработали 83,99 балла и на момент публикации новости возглавляют протокол.
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