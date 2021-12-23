Глеб Смолкин: рад первому стартовому номеру, нравится кататься сразу

Фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис, дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, рассказал об ощущениях от проката в короткой программе на чемпионате России. Дэвис и Смолкин получили первый стартовый номер.



«Замечательные ощущения. Я лично рад первому стартовому номеру, мне нравится кататься сразу. Размялся, пошёл, сделал максимум, и сидишь себе, отдыхаешь. Сейчас будем смотреть, как остальные будут мучиться, готовиться. Задача была показать, что мы тренируем, что можем сделать. Вроде бы удалось.



Этери смотрела разминку? Вообще неинтересно, там столько людей смотрело. Мои родители тоже где-то смотрели. Мы концентрируемся друг на друге, это единственное, что для нас имеет значение на льду.



Акклиматизация? Ощущается, не то слово. Сегодня ночью не было, часа два поспали. В этот раз тяжеловато перестроились, прилетели несколько дней назад. Обычно чуть легче происходит, сейчас как-то не очень идёт. Надеемся, это не сказалось на нашем катании.



Волнуются все — и мы, и остальные — все, кому не наплевать. Учимся преодолевать волнение и использовать его в своих интересах. Ожидание — прогрессировать от турнира к турниру. Это главная интрига. Посмотрим в записи, как это было, ощущения иногда отличаются от того, что видно на картинке. Пока что мы довольны, наверное, это лучший танец сезона. Надеемся, произвольный танец здесь тоже станет лучшим.



Результаты в Варшаве? Конечно, удивились. После короткой было понятно, что всем ставят достаточно щедро. Здесь мы получили 83 с чем-то, честно говоря, это даже не очень интересно на этот момент. Вы можете счесть это за лукавство или притворство, но это абсолютно не имеет значения. Мы тренируемся у тренера, который ежесекундно напоминает, что если не развиваться, то это не будет выливаться в лучшую сторону оценки.



Готов конкурировать за Олимпиаду? Ощущаем, что готовы конкурировать, будь это олимпийское попадание или неолимпийское. В данный момент это не имеет значения. Мы готовы бороться, конкурировать, а главное — стараемся развиваться. Если мы стараемся развиваться, мы конкурируем.



Глянули интервью Этери, когда вчера возвращались с жеребьёвки в фирменной питерской пробке. Конечно, понравилось, прекрасное интервью», — сказал Смолкин.

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