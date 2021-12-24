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Фигурное катание, чемпионат России — 2022, мужчины, произвольная программа: где смотреть, во сколько начало

Фигурное катание, чемпионат России, мужчины: где смотреть, во сколько начало
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Сегодня, 24 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге мужчины выступят с произвольной программой. Начало соревнований запланировано на 15:15 мск.

Трансляцию можно будет посмотреть на сайте Первого канала.

Топ-10 после короткой программы
1. Евгений Семененко — 98,03.
2. Марк Кондратюк — 97,77.
3. Макар Игнатов — 95,84.
4. Алексей Ерохов – 95,24.
5. Михаил Коляда — 94,26.
6. Александр Самарин — 94,23.
7. Пётр Гуменник – 91,04.
8. Андрей Мозалёв – 90,98.
9. Артур Даниелян — 87,74.
10. Артём Ковалёв – 87,14.

В прошлом году чемпионом России стал Михаил Коляда.

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