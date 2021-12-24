Фигурное катание, чемпионат России, мужчины: где смотреть, во сколько начало
Поделиться
Сегодня, 24 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге мужчины выступят с произвольной программой. Начало соревнований запланировано на 15:15 мск.
Трансляцию можно будет посмотреть на сайте Первого канала.
Топ-10 после короткой программы
1. Евгений Семененко — 98,03.
2. Марк Кондратюк — 97,77.
3. Макар Игнатов — 95,84.
4. Алексей Ерохов – 95,24.
5. Михаил Коляда — 94,26.
6. Александр Самарин — 94,23.
7. Пётр Гуменник – 91,04.
8. Андрей Мозалёв – 90,98.
9. Артур Даниелян — 87,74.
10. Артём Ковалёв – 87,14.
В прошлом году чемпионом России стал Михаил Коляда.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 24 декабря 2021
-
12:51
-
12:27
-
12:01
-
12:00
-
11:59
-
11:41
-
11:21
-
10:59
-
10:51
-
10:39
-
10:31
-
10:21
-
10:13
-
10:04
-
10:00
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:00
-
09:00
-
08:56
-
08:47
-
08:47
-
08:41
-
08:36
-
07:26
-
04:23
- 23 декабря 2021
-
23:21
-
22:48
-
22:31
-
22:28
-
22:22
-
22:16
Партнерский контент