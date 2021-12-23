«Это наш лучший прокат? Думаю, да». Степанова и Букин — о ритм-танце на чемпионате России

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали своё выступление в ритм-танце на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Мне очень понравилось новое платье Александры! Мы достаточно многое изменили в коротком танце с последнего соревнования. По обновлённому это один из лучших прокатов.

Что даёт работа с Морозовым? Тонкости фигурного катания. Такие вещи сложно объяснить, легче показать на льду и почувствовать. Работаем над энергетикой танца и его представлением. Наверное, приятно, что на чемпионат России — это достаточно серьёзный старт — у нас получилось со всем справиться, показать, над чем мы работаем. Для нас это самое главное, а оценки второстепенны», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Новое платье очень нравится, оно яркое. Последняя тенденция, что все ходят в мрачных чёрных цветах, и мы не исключение. Мы всей командой решили, что хочется яркое, потому что музыка заводная. Сегодня публика аплодировала нам всю программу, надеюсь, им понравился наш прокат и моё новое платье.

Это наш лучший прокат? Думаю, да — очень много моментов по энергетике, по собранности, по моментам, которые должны быть вместе с партнёром, мы однозначно прибавили.

Что даёт работа с Морозовым? Всего не расскажешь, это какие-то важные нюансы», — добавила Александра.

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