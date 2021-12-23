Американский журналист: Тутберидзе начинает отправлять свою дочь на Олимпиаду
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Американский журналист Дэвид Кейн отреагировал на оценки пары Диана Дэвис / Глеб Смолкин за ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию. Дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и сын популярного актёра Бориса Смолкина получили от судей щедрые 83,99 балла.
«Тутберидзе начинает… отправлять свою дочь на Олимпиаду», — написал Кейн в «Твиттере» и прикрепил к сообщению короткое видео с улыбающейся Этери.
Дэвис и Смолкин идут на третьем месте, уступая только более опытным парам Виктория Синицина / Никита Кацалапов (93,61) и Александра Степанова / Иван Букин (88,76).
Чемпионат России по фигурному катанию является ключевым этапом для отбора на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.
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