Американский журналист: Тутберидзе начинает отправлять свою дочь на Олимпиаду

Американский журналист Дэвид Кейн отреагировал на оценки пары Диана Дэвис / Глеб Смолкин за ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию. Дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и сын популярного актёра Бориса Смолкина получили от судей щедрые 83,99 балла.

«Тутберидзе начинает… отправлять свою дочь на Олимпиаду», — написал Кейн в «Твиттере» и прикрепил к сообщению короткое видео с улыбающейся Этери.

Дэвис и Смолкин идут на третьем месте, уступая только более опытным парам Виктория Синицина / Никита Кацалапов (93,61) и Александра Степанова / Иван Букин (88,76).

Чемпионат России по фигурному катанию является ключевым этапом для отбора на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.