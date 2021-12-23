Загорски: у меня всегда с детства достаточно сил, чтобы всех сделать

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро высказались о прокате в ритм-танце на чемпионате России.

«Вчера поняла, что это ровно два месяца, как я вышла из больницы. Очень довольна быть здесь, не думала, что это возможно. Старалась сделать на максимум, что смогла.

Волновалась ли? Люди говорят, что мы достаточно опытные, могли бы приехать и сделать более или менее чистый прокат.

Плачу — это эмоции! Я настолько эмоциональная. Перед стартом сказала: «Джони, я хочу улыбаться и плакать!» Очень довольна, что я тут, не думала, что это возможно. Поэтому у меня столько эмоций сегодня.

Было неожиданно, что публика поддерживала.

Хватит ли сил на произвольный танец? Вы прекрасно знаете, что есть люди, которые, несмотря на ситуацию, справляются и дают всё. У меня всегда с детства достаточно сил, чтобы всех сделать. Я обычно с улыбкой, сегодня просто эмоциональная. Плачу не из-за оценок, я даже пока не понимаю, что у нас за баллы», — передаёт слова Загорски корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Прокат действительно получился хорошим. Не всё можно почувствовать и понять, но когда катаешься, ты выходишь, и у тебя остаются эмоции. У нас остались в основном положительные эмоции, с хорошей энергетикой. Тренеры уже сказали, что мы молодцы, хорошо откатали. Возможно, были какие-то технические помарки, но явных мы не допускали. Всё от нас зависящее мы сделали — катались с настроением, у нас необычная программа для этого сезона. Уличные танцы, нашли свой колорит в этом и очень надеялись показать этот танец на более крупных турнирах. Надеемся и завтра будем хорошо кататься.

Поддержка публики всегда приятна. Говорят, русский зритель самый продвинутый, самый понимающий, самый настоящий. Не знаю, во всяком случае приз зрительских симпатий мы получили. Публике это понравилось, надеюсь, завтра и судьям понравится наш произвольный танец. Нам он нравится.

Нам поставили низковатые оценки? Судить арбитров — это, наверное, неправильно. Мы не видели распечатки, точнее можно ответить после того, как мы всё посмотрим. У судей есть медленные повторы. Возможно, что программу видят не в первый раз. Может, там есть то, что мы не углядели на тренировках. Мы тоже не совсем поняли, почему достаточно низкие оценки. Но не грешим, посмотрим, может, мы действительно допустили ошибки», — добавил Гурейро.

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