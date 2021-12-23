Прокат Александры Степановой и Ивана Букина в ритм-танце на чемпионате России

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Танцевальные пары представили свои выступления в ритм-танце.
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватили лидерство после этого вида программы. За свой прокат фигуристы получили от судей 93,61 балла.
Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин (88,76), третьими по итогам ритм-танца стал дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина (83,99).
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.
Чемпионат России носит статус отборочного турнира. На соревнованиях определится состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 23 декабря 2021
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
18:59
-
18:57
-
18:44
-
18:36
-
18:33
-
18:26
-
18:24
-
18:23
-
18:11
-
18:02
-
17:58
-
17:37
-
17:21
-
17:16
-
16:51
-
16:47
-
16:44
-
16:37
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:25
-
16:21
-
16:21
-
16:17
-
16:12
-
16:11
-
16:09
-
15:48
-
15:46
-
15:39
-
15:36