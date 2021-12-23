Жулин одним словом оценил прокат Синициной и Кацалапова в короткой программе на ЧР
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Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин поделился впечатлением от выступления Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца.
«Как оцениваю прокат ребят? Великолепно!» — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Они набрали 93,61 балла. Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин (88,76). Тройку лучших замкнули Диана Дэвис и Глеб Смолкин (83,99).
Чемпионат России является отборочным турниром на Олимпийские игры 2022 года.
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