Жулин одним словом оценил прокат Синициной и Кацалапова в короткой программе на ЧР

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин поделился впечатлением от выступления Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца.



«Как оцениваю прокат ребят? Великолепно!» — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Они набрали 93,61 балла. Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин (88,76). Тройку лучших замкнули Диана Дэвис и Глеб Смолкин (83,99).

Чемпионат России является отборочным турниром на Олимпийские игры 2022 года.

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