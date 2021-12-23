Екатерина Скопцова: приехали на ЧР не на оценки смотреть, а кататься

Российская фигуристка Екатерина Скопцова, выступающая в паре с Кириллом Алёшиным, прокомментировала результаты короткой программы чемпионата России. Скопцова и Алёшин показали 7-й результат.



«Эмоции были смешанные, но мы сюда приехали не на оценки смотреть — свои и чужие, а кататься. Это звучит банально, можете не понимать, но это правда. Настраивали себя, как бы странно это сейчас не прозвучало, кайфануть от нашей программы. Мы это сделали, получили колоссальное удовольствие.



Олимпийский отбор? Это можно оставить без комментариев. Олимпийский отбор на 2022 — это немного более длинный путь, чем один чемпионат России. Подготовка, все старты, всё это имеет значение.



Мы не можем оценивать оценки, к сожалению или к счастью, наше мнение при выставлении не спрашивают.



Эмоции трибун — это было очень приятно. Приятно, что поддерживали и во время проката, и после проката. Приятно, что люди смотрят на наш прокат и трибуны тоже оценивают. Зрительское мнение — один из самых главных критериев в танцах на льду, в фигурном катании. Если бы не было такой поддержки зрителей и СМИ, то есть извне, наш спорт не был бы таким, каким мы его знаем.



Всё хорошо, столкнулась на раскатке. Ничего серьёзного, было небольшое соприкосновение, несколько пар столкнулось. Даже не поняла, кто кого задел. Ничего страшного, ушиб.



Ставят ли сегодняшние оценки крест на отборе на ОИ? Знаете, мы с Кириллом вообще прошли огромный путь и кто на нас только крест не ставил, но мы этого пока не делали и делать не собираемся.



Как отнеслись к словам Смолкина о том, что они с Дэвис блатные? Каждый вкладывает своё в понятие блата, но мы, наверное, слова ребят не будем комментировать», — сказала Скопцова.

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