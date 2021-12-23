Энергичный ритм-танец Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате России

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Танцевальные пары представили свои выступления в ритм-танце.

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватили лидерство после этого вида программы. За свой прокат фигуристы получили от судей 93,61 балла.

Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин (88,76), третьими по итогам ритм-танца стал дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина (83,99).

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

Чемпионат России носит статус отборочного турнира. На соревнованиях определится состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).

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