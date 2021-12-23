Степанова: хочется поблагодарить публику, поддержка была невероятной

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, прокомментировала результат ритм-танца на чемпионате России. Лучший результат показали Виктория Сицинина и Никита Кацалапов. Степанова и Букин стали вторыми.
«Хочется поблагодарить публику, поддержка была невероятной. Ещё не успели нас вызвать, а мы уже слышали овации, безумно приятно. С таким же настроением начали прокат, откатали уверенно, получили удовольствие сегодня.
Работа с Морозовым? Для каждого спортсмена новый взгляд со стороны всегда идёт в плюс. Очень много информации получили, нам захотелось сделать ещё больше с приходом Николая. Для нас это огромный опыт, надеюсь, дальше мы продолжим развиваться.
Это советы абсолютно по всему — технике, костюму, причёске. Мы работаем большой командой, наше сотрудничество с Морозовым началось после Гран-при во Франции. У нас было не так много времени, мы с новым дыханием вошли в этот период, постарались подготовиться к ЧР», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 23 декабря 2021
-
20:36
-
20:36
-
20:25
-
20:12
-
20:03
-
19:50
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
18:59
-
18:57
-
18:44
-
18:36
-
18:33
-
18:26
-
18:24
-
18:23
-
18:11
-
18:02
-
17:58
-
17:37
-
17:21
-
17:16
-
16:51
-
16:47
-
16:44
-
16:37
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:25
-
16:21
-
16:21
-
16:17
-
16:12