Степанова: хочется поблагодарить публику, поддержка была невероятной

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, прокомментировала результат ритм-танца на чемпионате России. Лучший результат показали Виктория Сицинина и Никита Кацалапов. Степанова и Букин стали вторыми.



«Хочется поблагодарить публику, поддержка была невероятной. Ещё не успели нас вызвать, а мы уже слышали овации, безумно приятно. С таким же настроением начали прокат, откатали уверенно, получили удовольствие сегодня.



Работа с Морозовым? Для каждого спортсмена новый взгляд со стороны всегда идёт в плюс. Очень много информации получили, нам захотелось сделать ещё больше с приходом Николая. Для нас это огромный опыт, надеюсь, дальше мы продолжим развиваться.



Это советы абсолютно по всему — технике, костюму, причёске. Мы работаем большой командой, наше сотрудничество с Морозовым началось после Гран-при во Франции. У нас было не так много времени, мы с новым дыханием вошли в этот период, постарались подготовиться к ЧР», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



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