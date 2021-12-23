Сакамото лидирует после КП на чемпионате Японии. Хигути — 2-я. Мияхара — 4-я

Фигуристка Каори Сакамото лидирует после короткой программы на чемпионате Японии. За свой прокат она получила от судейской коллегии 79,23 балла.

На втором месте идёт Вакаба Хигути (74,66), замыкает тройку Мана Кавабе (74,27). Серебряный призёр чемпионата мира Сатоко Мияхара на данный момент располагается на четвёртой позиции. Она набрала 73,76 балла.

Чемпионат Японии. Женщины.

Одиночное катание. Короткая программа

1. Каори Сакамото – 79,23.

2. Вакаба Хигути – 74,66.

3. Мана Кавабе– 74,27.

4. Сатоко Мияхара – 73,76.

Сегодня, 23 декабря, также стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Он проходит в Санкт-Петербурге. На соревнованиях определится состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).

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