Ходыкин: чуть накосячил во время проката, но ни капли это не сломало

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, прокомментировал собственное выступление в короткой программе на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Ходыкин и Павлюченко набрали 75,40 балла.



«Выступление — по кайфу! Я могу в Википедию залезть, прочитать обозначение. Довольны прокатом — публика реагирует, тепло принимает, поддерживает. На какие-то жесты, на тодесе публика сразу взрывается, взаимодействие с публикой очень хорошее. Приятно, когда катаешь в такой атмосфере.



Чуть накосячил, бывает. Вообще ни капли это не сломало. Адреналинчик немного в прокат добавил, что-то новенькое.



Я не разбираюсь в оценках. Знаю, сколько баллов набрал — 75. Правда, честно не знаю, сколько мы набрали на прошлом и позапрошлом старте. Помню, что на прошлом было примерно так же, но вообще не уверен.



Из-за отмены финала Гран-при поменялся план подготовки. Так между стартами было бы две недели, а стал месяц. Было время поработать над более сложными вещами, которые требуют больше времени и усилий. Далее вернулись к тому, что было перед финалом Гран-при.

Как дополнительно готовимся к программам? Акробатика и общее культурнее развитие, чтобы мы могли черпать из всех видов — балета, например — то, что мы можем перенять.



У всех разные программы, каждый тратит своё количество энергии. В разный промежуток времени мы можем тратить в разы меньше, чем мы тратили до этого. Всё приходит с развитием. Когда привыкаем, не думаю, что мы тратим больше сил, потому что мы уже готовы.



Сложный вопрос, что бы спросил у Путина. Я ещё не собирался, вроде», — сказал Ходыкин после проката.

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