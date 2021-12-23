Александра Бойкова: арена в Санкт-Петербурге для нас с Козловским историческая

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.



«Четыре года назад в Петербурге катали здесь произвольную в день рождения. И в Челябинске день между программами.



Эта арена для нас с Димой историческая. Именно здесь мы впервые встали в пару, а до этого катались у Алексея Николаевича (Мишина. — прим. «Чемпионата») в группе. А ещё на этой арене мы в первый раз сделали тройной выброс — сальхов», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



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