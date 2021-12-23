Дмитрий Козловский рассказал о необычном подарке, который получил на чемпионате России

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, прокомментировал собственный прокат в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Также Козловский рассказал о подарке, который получил.
«Самое необычное, что сегодня подарили — чехлы для клюшек для гольфа. Правда, в гольф я пока не играю, но на перспективу это неплохой подарок. Дайте сначала с фигурным катанием разобраться, мне одного вида спорта сейчас достаточно.
Неплохой подарок на день рождения, хороший прокат — это лучшее, что я мог получить сегодня. Спасибо партнёрше, которая поучаствовала в этом. Ощущения фантастические, обожаю «Юбилейный», это арена с большой историей, эта история чувствуется. Когда приходит петербужская публика, эти эмоции удваиваются или даже утраиваются. Я бы вообще здесь Олимпийские игры проводил! На этой арене я по-настоящему полюбил фигурное катание», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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