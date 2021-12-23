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Отличный прокат Бойковой и Козловского на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Видео

Отличный прокат Бойковой и Козловского на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Видео
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В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Спортивные пары представили короткие программы. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский отлично исполнили свою программу, практически избежав ошибок. Они получили 82,84 балла от судей.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

Это второй результат. Короткую программу выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Их результат составил 83,74 балла. Тройку лучших замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они набрали 78,68 балла.

Чемпионат России является отборочным турниром. На нём определится состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

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