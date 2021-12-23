Евгения Тарасова обвинила партнёра в грубой ошибке на поддержке

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в дуэте с Владимиром Морозовым, обвинила партнёра в грубой ошибке во время короткой программы на чемпионате России. Морозов ошибся на поддержке, тем самым потеряв важные баллы для своей пары.

«Дело не в платье. При переходе всё нормально было. В какой-то момент чувствую, что Вова согнул руку. Видимо, что-то пошло не так. Вова больше ощущает, что у него в руках было», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

«Не знаю. Надо смотреть на повторе. По ощущениям всё было абсолютно нормально, никуда не вело, шёл абсолютно ровно. Надо смотреть. Какая уже теперь разница?» — добавил Морозов.

Напомним, российский дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидирует после короткой программы среди спортивных пар на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. За свой прокат фигуристы получили от судейской коллегии 83,74 балла, установив личный рекорд.