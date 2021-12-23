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Траньков выругался в прямом эфире после выступления Тарасовой и Морозова на ЧР

Траньков выругался в прямом эфире после выступления Тарасовой и Морозова на ЧР
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков эмоционально отреагировал на выступление своих учеников Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате России. Они показали лишь третий результат.

После проката Морозов улыбался и смеялся, что не понравилось Транькову.

«Очень, #####, смешно. Опять, ##### ######, обосрать поддержку», — сказал Траньков Морозову.

Короткую программу выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Их результат составил 83,74 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они набрали 82,84 балла.

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