Траньков выругался в прямом эфире после выступления Тарасовой и Морозова на ЧР

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков эмоционально отреагировал на выступление своих учеников Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате России. Они показали лишь третий результат.



После проката Морозов улыбался и смеялся, что не понравилось Транькову.



«Очень, #####, смешно. Опять, ##### ######, обосрать поддержку», — сказал Траньков Морозову.



Короткую программу выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Их результат составил 83,74 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они набрали 82,84 балла.



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