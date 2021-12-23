Бойкова: очень довольны, что получились все элементы

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, прокомментировала выступление дуэта с короткой программой на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Они набрали 82,84 балла, показав второй результат.



«Очень довольны, что получились все элементы. Тодес нам удался, точнее, поддался. Мы очень рады.



Значок заслуженного мастера спорта ещё не получила. Думала, если у меня значок МСМК — вроде есть. Приказ пришёл недавно, значки всегда приходят с опозданием. Если говорить о выступлении, думаю, всё будет подобающим образом.



Отмена финала Гран-при не была неожиданностью. Заранее узнали о проблемах в Японии, морально многие подготовились. Плюсы в том, что было больше времени, чтобы подготовиться к чемпионату России», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



«С точки зрения смысла сегодняшней программы мы выполнили её достойно. Надо кататься вместе с музыкой, с публикой. Этот рубеж мы сегодня преодолели. Потихоньку будем готовиться к послезавтра.



Психологически не сложно перед своей публикой? Петербург — особенный город, выступать здесь — особенные эмоции. Чемпионат России не может быть спокойным и не нервным. Здесь сильнейшие спортсмены, сильнейшие пары мира. В России этот вид спорта развит, и выступать здесь всегда будет непросто, мы для этого много работаем, чтобы преодолевать.



Наверное, вы не поверите, но когда мы тренируемся на катке, кто-то катает раньше, кто-то позже. Для нас это было не в новинку, мы к этому привыкли. Особого значения это иметь не должно, спортсмен должен выступать в любых условиях, мы для этого много тренируемся», — добавил Козловский.

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