«Ждём ваших реакций». Команда Тутберидзе — в «сториз» о прокате Дэвис и Смолкина

Команда заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала «сториз» в «Инстаграме» после проката Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в ритм-танце на чемпионате России. Танцевальный дуэт занимает третью позицию, набрав 83,99 балла.

«Сториз» доступна в «инстаграме» команды Тутберидзе.

«Ждём ваших реакций», — подписана «сториз».

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватил лидерство после ритм-танца на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. За свой прокат фигуристы получили от судей 93,61 балла.

Второе место занимают Александра Степанова и Иван Букин (88,76).

Чемпионат России является отборочным турниром. На нём должен определиться состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры.

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