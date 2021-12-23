«Ждём ваших реакций». Команда Тутберидзе — в «сториз» о прокате Дэвис и Смолкина

Команда заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала «сториз» в «Инстаграме» после проката Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в ритм-танце на чемпионате России. Танцевальный дуэт занимает третью позицию, набрав 83,99 балла.
«Сториз» доступна в «инстаграме» команды Тутберидзе.
«Ждём ваших реакций», — подписана «сториз».
Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватил лидерство после ритм-танца на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. За свой прокат фигуристы получили от судей 93,61 балла.
Второе место занимают Александра Степанова и Иван Букин (88,76).
Чемпионат России является отборочным турниром. На нём должен определиться состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры.
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