Канадская фигуристка выразила недоумение по поводу отсутствия антиковидных мер на ЧР

Одна из самых титулованных парниц в истории Канады, олимпийская чемпионка 2018 года в командных соревнованиях Мэйган Дюамель выразила недоумение по поводу отсутствия антиковидных мер на проходящем в Санкт-Петербурге чемпионате России по фигурному катанию.

«Положительный результат теста мог бы оставить спортсменов без чемпионата Европы и потенциально Олимпиады. Разве они не хотят быть уверенными, что этого не случится?» — отреагировала Дюамель в «Твиттере» на отсутствие средств индивидуальной защиты у спортсменов и их тренеров после выступлений.

Дюамель и её партнёр Эрик Рэдфорд — одна из немногих пар, исполнявшая на соревнованиях тройной лутц. На Олимпийских играх в Корее Дюамель и Рэдфорд стали первой парой за всю историю Игр, которая чисто выполнила четверной выброс сальхов.