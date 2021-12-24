Тутберидзе волновалась за дочь, Синицина и Кацалапов зажигали на льду. Яркие фото с ЧР

23 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Юбилейный» стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Фигурист Евгений Семененко одержал победу в короткой программе на чемпионате страны, который проходит в Санкт-Петербурге. За технику он получил 53,97 балла, за компоненты — 44,06 балла, сумма составила 98,03 балла.
Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватил лидерство после ритм-танца на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. За свой прокат фигуристы получили от судей 93,61 балла.
Второе место занимают Александра Степанова и Иван Букин, третьими по итогам ритм-танца стал дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.
Лучшие кадры с чемпионата России по фигурному катанию — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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