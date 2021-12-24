Тарасова: первое место Семененко по итогам короткой программы не удивляет

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты короткой программы у мужчин на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.
«Я не удивлена первым местом Семененко. Женя — перспективный фигурист. Молодец», — сказала Тарасова «Спорт-экспресс».
Напомним, победителем короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию стал уроженец Санкт-Петербурга Евгений Семененко. За свой прокат он получил 98,03 балла.
«Прокатом короткой программы я доволен. Хочу выразить благодарность тренерам, которые поспособствовали такому выступлению, и семье. Дальше настраиваемся на произвольную», — прокомментировал ранее сам Семененко.
Второй результат показал Марк Кондратюк, на его счету 97,77 балла. Замкнул тройку Макар Игнатов (95,84 балла).
Произвольную программу мужчины представят в пятницу, 24 декабря.
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