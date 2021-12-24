Мать Загорски: Тиффани и Джонатан не знают, смогут ли завершить произвольную программу

Мать фигуристки Тиффани Загорски Элисон поблагодарила болельщиков за поддержку во время короткой программы в танцах на льду на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.



23 декабря пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро заняла лишь четвёртое место в ритм-танце на первом дне чемпионата России по фигурному катанию, уступив лидерам более 14 баллов.



Мать Тиффани Элисон Загорски поблагодарила всех зрителей за поддержку и попросила поддержать танцевальную пару и во время решающей части соревнования, которая пройдёт 24 декабря.



«В пятницу будет непросто, потому что это будет их первый полный прогон программы. Они не знают, смогут ли завершить программу. Пожалуйста, продолжайте их поддерживать! Тренеры и Джон присматривают за Тиффани. Если она плохо себя чувствует, она не будет соревноваться, — сообщила она. — Я так горжусь Тиффани и Джоном за чистую программу. Я — гордая мама!»



24 декабря, во второй день чемпионата России по фигурному катанию, танцевальные пары представят произвольные программы.