Глеб Смолкин объяснил, почему Диана Дэвис молчала на пресс-конференции

Российский фигурист Глеб Смолкин, который выступает в танцах на льду в паре с Дианой Дэвис, объяснил, почему его партнёрша молчала в микст-зоне и на пресс-конференции после ритм-танца на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

По словам Смолкина, молчание Дэвис объясняется тем, что она решила отдохнуть.

«Боюсь, Диана не доставит вам удовольствия своим ответом. Почему не говорит? Отдыхает. Может быть, завтра (сегодня, 24 декабря, после произвольного танца. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Глеба «RT на русском».

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