Елизавета Туктамышева поделилась мнением о Камиле Валиевой

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась мнением о российской фигуристке Камиле Валиевой, которая считается одной из главных претенденток на победу на Олимпиаде-2022 в Пекине. Туктамышевой 25 лет, Валиевой — 15.
«Да, мы много беседовали. Она (Валиева. — Прим. «Чемпионата») такой яркий и добрый человек. Она мне правда нравится. В общении с молодыми фигуристами всегда присутствует лёгкость, и здорово общаться не только с людьми моего возраста. От них получаешь энергию.
Она сочетает в себе очень сложную технику, абсолютно идеальное вращение и гибкость. У неё есть всё, что нужно сильной фигуристке. Все показатели у неё максимальные, и я думаю, что это заметит даже человек, не разбирающийся в фигурном катании. Как высоко она прыгает, как быстро вращается — всё на максимуме», — приводятся слова Туктамышевой на официальном сайте Международного олимпийского комитета.
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