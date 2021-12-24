Американский журналист впечатлён оценками фигуристов на чемпионате России

Американский журналист Филип Херш поделился впечатлениями от результатов короткой программы у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Лидерство захватил Евгений Семененко.

«Наверное, такое уже случалось раньше, но я не помню, чтобы после короткой программы первые 8 фигуристов шли так близко друг к другу со столь хорошими оценками. Не так давно 90 баллов были чертой между «хорошо» и «очень хорошо». Даже с учётом судейской щедрости на чемпионате России, такие оценки впечатляют», — написал Херш в своём «твиттере».

Первая восьмёрка после короткой программы

1. Евгений Семененко — 98,03.

2. Марк Кондратюк — 97,77.

3. Макар Игнатов — 95,84.

4. Алексей Ерохов – 95,24.

5. Михаил Коляда — 94,26.

6. Александр Самарин — 94,23.

7. Пётр Гуменник – 91,04.

8. Андрей Мозалёв – 90,98.

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