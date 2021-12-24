Елизавета Туктамышева раскрыла секрет своего долголетия в спорте

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, почему такие фигуристки, как Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Евгения Медведева и Алина Загитова, официально или фактически уже закончили карьеру, а она всё ещё продолжает соревноваться. Туктамышевой 25 лет.

«Думаю, они уходят, потому что устают. И физически, и морально. Когда в некоторых аспектах жизни ты всё время сдерживаешься, это очень сложно. Но у меня с Алексеем Николаевичем (Мишиным. — Прим. «Чемпионата») так: он меня чувствует и понимает, он может мне сказать: «Давай, отдохни». Или: «Давай сделаем то-то и то-то».

Для меня важно, чтобы ко мне прислушивались, чтобы моё мнение было услышано и чтобы я была частью команды. Так что для меня не так уж и сложно психологически ходить на тренировки, кататься на коньках каждый день. Потому что мне это нравится», — приводятся слова Елизаветы на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

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