Елизавета Туктамышева раскрыла секрет своего долголетия в спорте

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, почему такие фигуристки, как Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Евгения Медведева и Алина Загитова, официально или фактически уже закончили карьеру, а она всё ещё продолжает соревноваться. Туктамышевой 25 лет.
«Думаю, они уходят, потому что устают. И физически, и морально. Когда в некоторых аспектах жизни ты всё время сдерживаешься, это очень сложно. Но у меня с Алексеем Николаевичем (Мишиным. — Прим. «Чемпионата») так: он меня чувствует и понимает, он может мне сказать: «Давай, отдохни». Или: «Давай сделаем то-то и то-то».
Для меня важно, чтобы ко мне прислушивались, чтобы моё мнение было услышано и чтобы я была частью команды. Так что для меня не так уж и сложно психологически ходить на тренировки, кататься на коньках каждый день. Потому что мне это нравится», — приводятся слова Елизаветы на официальном сайте Международного олимпийского комитета.
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