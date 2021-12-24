Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Навка рассказала, сколько тратит на свои ледовые шоу

Татьяна Навка рассказала, сколько тратит на свои ледовые шоу
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, какие суммы уходят на подготовку её ледовых шоу.

«Безусловно, затраты немаленькие. Но суммы — продюсерская тайна. Понятно, что речь о десятках миллионов рублей. Но и масштаб огромный. Наши шоу идут фактически круглый год. Всё лето мы провели в Сочи-парке, затем отправились в Дубай, далее посетили Ташкент, Нижний Новгород, Тверь, Тулу и другие города. Параллельно с Москвой активно готовимся к шоу в Санкт-Петербурге», — приводит слова Татьяны Навки «РИА Новости Спорт».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021