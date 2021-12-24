Татьяна Навка рассказала, сколько тратит на свои ледовые шоу

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, какие суммы уходят на подготовку её ледовых шоу.

«Безусловно, затраты немаленькие. Но суммы — продюсерская тайна. Понятно, что речь о десятках миллионов рублей. Но и масштаб огромный. Наши шоу идут фактически круглый год. Всё лето мы провели в Сочи-парке, затем отправились в Дубай, далее посетили Ташкент, Нижний Новгород, Тверь, Тулу и другие города. Параллельно с Москвой активно готовимся к шоу в Санкт-Петербурге», — приводит слова Татьяны Навки «РИА Новости Спорт».

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