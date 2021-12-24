Американский журналист: спасибо Максиму Транькову за новый мем

Американский журналист Джеки Вонг отреагировал на инцидент с участием Максима Транькова на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. После проката своих подопечных — Евгении Тарасовой и Владимира Морозова — Траньков выразил недовольство тем, что партнёр улыбался и смеялся. В прямом эфире Максим нецензурно выразился, упрекнув Морозова в ошибке при исполнении поддержки.

«Спасибо Максиму Транькову за новый мем», — написал Вонг в своём «твиттере».

После короткой программы в соревнованиях спортивных пар лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На втором месте идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, замыкают тройку действующие чемпионы России Тарасова и Морозов.

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