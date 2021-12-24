Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Американский журналист: спасибо Максиму Транькову за новый мем

Американский журналист: спасибо Максиму Транькову за новый мем
Комментарии

Американский журналист Джеки Вонг отреагировал на инцидент с участием Максима Транькова на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. После проката своих подопечных — Евгении Тарасовой и Владимира Морозова — Траньков выразил недовольство тем, что партнёр улыбался и смеялся. В прямом эфире Максим нецензурно выразился, упрекнув Морозова в ошибке при исполнении поддержки.

«Спасибо Максиму Транькову за новый мем», — написал Вонг в своём «твиттере».

После короткой программы в соревнованиях спортивных пар лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На втором месте идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, замыкают тройку действующие чемпионы России Тарасова и Морозов.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
«Только если с Этери». Ковтун ответил на комментарий возлюбленной о чемпионате России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021