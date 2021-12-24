Мамун прокомментировала слова Тарасовой о справедливости после проката Медведевой на ОИ

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун прокомментировала слова заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, сказанные после проката произвольной программы Евгении Медведевой на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Медведева завоевала серебро, проиграв Алине Загитовой, и Тарасова сказала, что в спорте нет справедливости и её не надо искать.

«Сложно сказать. В принципе, в жизни бывает так, что не существует справедливости. Но я думаю, что ей виднее, потому что она величайший тренер. Фигурное катание — это её жизнь, и она проходила не одни Олимпийские игры.

Возможно, отчасти она права. Иногда кажется, что да, справедливость восторжествовала. Бывает наоборот, что человек пашет, но всё равно не получается так, как должно быть в хорошем, добром мире. Думаю, что всё равно рано или поздно не здесь, так где-то в другом, но всё вознаграждается, если ты желаешь остальным добра», — сказала Мамун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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