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Мамун прокомментировала слова Тарасовой о справедливости после проката Медведевой на ОИ

Мамун прокомментировала слова Тарасовой о справедливости после проката Медведевой на ОИ
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Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун прокомментировала слова заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, сказанные после проката произвольной программы Евгении Медведевой на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Медведева завоевала серебро, проиграв Алине Загитовой, и Тарасова сказала, что в спорте нет справедливости и её не надо искать.

«Сложно сказать. В принципе, в жизни бывает так, что не существует справедливости. Но я думаю, что ей виднее, потому что она величайший тренер. Фигурное катание — это её жизнь, и она проходила не одни Олимпийские игры.

Возможно, отчасти она права. Иногда кажется, что да, справедливость восторжествовала. Бывает наоборот, что человек пашет, но всё равно не получается так, как должно быть в хорошем, добром мире. Думаю, что всё равно рано или поздно не здесь, так где-то в другом, но всё вознаграждается, если ты желаешь остальным добра», — сказала Мамун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Я ворвалась в фигурное катание как олимпийская чемпионка». Интервью с Маргаритой Мамун «Я ворвалась в фигурное катание как олимпийская чемпионка». Интервью с Маргаритой Мамун

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