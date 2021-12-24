Маргарита Мамун рассказала, в чём Этери Тутберидзе похожа на Ирину Винер-Усманову

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун ответила на вопрос, видит ли она сходства между заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе и президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, главным тренером сборной России Ириной Винер-Усмановой.
«Конечно, у них есть сходства. Это стойкость, жёсткость, требовательность — основные качества лидеров. Непоколебимость и хладнокровие. Они обе снежные королевы (смеётся), особенно на публике. Я не знаю, какая Этери Георгиевна на тренировках, но Ирина Александровна в тренировочном зале один человек, а на публике — абсолютно другой», — сказала Мамун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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