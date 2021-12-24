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«Самый нервный старт сезона». Аделина Сотникова опубликовала пост о чемпионате России

«Самый нервный старт сезона». Аделина Сотникова опубликовала пост о чемпионате России
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Победительница Олимпиады 2014 года в Сочи, бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала пост о чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Самый нервный старт сезона, так как от этого соревнования зависит вторая половина сезона. Это отбор на чемпионат Европы, мира, Олимпийские игры.

За свою спортивную карьеру я выигрывала Россию 4 раза. Вспоминаю эти моменты и понимаю, что так сильно, как на чемпионате России, я нигде больше не волновалась. Хочу пожелать всем участникам большой удачи, гладкого льда, хороших прокатов, крепких нервов. Болею и переживаю за каждого участника», — написала Сотникова.

Пост доступен в «инстаграме» Аделины Сотниковой.

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