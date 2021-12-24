Илья Авербух отреагировал на слова Этери Тутберидзе о Евгении Плющенко

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе о двукратном чемпионе ОИ Евгении Плющенко. Ранее Тутберидзе заявила, что не считает Плющенко как тренера конкурентом.
«Этери Георгиевна имеет полное право говорить так. Многие из юниорок Плющенко — это те, кто перешли к нему от Тутберидзе. Любому тренеру для становления нужно время, оно необходимо и Плющенко, чтобы показать свою группу. То, о чём говорит Этери, происходит сейчас, но это не значит, что так будет всегда», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».
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