Медведева рассказала, что ей больше всего запомнилось в 2021-м. Это не шоу с Милохиным

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, что в 2021 году больше всего ей запомнились не выступления в «Ледниковом периоде» с тиктокером Даней Милохиным, а выступление в ледовом шоу «Анна Каренина», где она встала в пару с фигуристом Александром Энбертом.
«В этом году я ставила перед собой много целей. Это был активный год. Столько впечатлений! Но особенно мне запомнилась премьера ледового шоу «Анна Каренина» в Сочи летом. Встать в пару — новый вызов для меня и невероятно интересный!
А сейчас, в канун Нового года, хочется отдохнуть, набраться сил перед новогодними шоу и поймать настоящее волшебство и уют», — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».
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