Болельщицу Туктамышевой из-за плаката не пускают на арену, где проходит чемпионат России

Болельщицу чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой не пускают на арену «Юбилейный» в Санкт-Петербурге из-за плаката в поддержку фигуристки, сообщает «Спорт-экспресс». Сегодня, 24 декабря, женщины на чемпионате России выступят с короткой программой.

Девушка по имени Анастасия из фан-клуба Туктамышевой пришла с большим баннером, на котором написано: «Елизавета Туктамышева: ни шагу назад». Плакат не разрешают проносить на арену. Болельщица рассказала, что баннер хотели повесить на трибуне ещё вчера, но там не нашлось свободного места из-за больших плакатов в поддержку учеников Этери Тутберидзе.

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