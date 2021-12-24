Болельщицу Туктамышевой из-за плаката не пускают на арену, где проходит чемпионат России

Болельщицу чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой не пускают на арену «Юбилейный» в Санкт-Петербурге из-за плаката в поддержку фигуристки, сообщает «Спорт-экспресс». Сегодня, 24 декабря, женщины на чемпионате России выступят с короткой программой.
Девушка по имени Анастасия из фан-клуба Туктамышевой пришла с большим баннером, на котором написано: «Елизавета Туктамышева: ни шагу назад». Плакат не разрешают проносить на арену. Болельщица рассказала, что баннер хотели повесить на трибуне ещё вчера, но там не нашлось свободного места из-за больших плакатов в поддержку учеников Этери Тутберидзе.
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- 24 декабря 2021
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