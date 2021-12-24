Аннабель Морозов: очень горжусь Багиным, что он сдержался тоже

Российская фигуристка Аннабель Морозов, выступающая в танцах на льду с Андреем Багиным, высказалась после произвольного танца на чемпионате России. Пара Морозов/Багин заработала 195,65 балла по итогам двух прокатов.

«Рада, что хорошо откатались, больше не могу сказать. Хорошо откатались, наверное, лучший прокат за сезон, наверное. Очень горжусь Андреем, что он сдержался тоже. Всем нелегко сейчас», — передаёт слова Морозов корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Это был один из наших лучших произвольных, лучший в этом сезоне. Я не в таком восторге, как вчера. Хороший, чистый прокат, но не максимум. Но прокат хороший, довольны.

Олимпиада? Никак не смотрим, мы сейчас думали, чтобы прокат проехать. Это любой скажет, это банально, но, когда готовишься к старту, не думаешь, куда ты попадёшь, каким станешь. В голове прокручиваешь программу, хочешь достойно откатать и показать, над чем работали», — добавил Багин.