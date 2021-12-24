Российской фигуристке Тиффани Загорски стало плохо во время проката. Её унесли на руках

Фигуристке Тиффани Загорски стало плохо во время выступления в произвольном танце на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Спортсменку, выступающую в паре с Джонатаном Гуррейро, сразу после проката отправили к врачам, она не стала дожидаться оценок. Фигуристку унесли на руках.

За своё выступление Загорски и Гурейро получили 100,14 балла. В сумме баллов за две программы они набрали 179,50 балла. Ранее из-за травмы партнёра с чемпионата России снялись Виктория Синицина и Никита Кацапалов, выигравшие ритм-танец. Турнир завершится 26 декабря.

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