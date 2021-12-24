Алина Загитова прибыла на чемпионат России по фигурному катанию. Фото

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова прибыла на чемпионат страны в Санкт-Петербурге. Спортсменка попала в кадр во время проката танцевальной пары Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро. Партнёрше во время выступления стало плохо, её унесли на руках.
Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Вместе с Алексеем Ягудиным стала ведущей проекта «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.
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- 24 декабря 2021
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