Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова прибыла на чемпионат России по фигурному катанию. Фото

Алина Загитова прибыла на чемпионат России по фигурному катанию. Фото
Комментарии

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова прибыла на чемпионат страны в Санкт-Петербурге. Спортсменка попала в кадр во время проката танцевальной пары Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро. Партнёрше во время выступления стало плохо, её унесли на руках.

Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Вместе с Алексеем Ягудиным стала ведущей проекта «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
«Загитова — ленивая, Медведева — толстая». Дэвид Лис оценил слова Тутберидзе об ученицах
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021